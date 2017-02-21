Президентские выборы наполнят новым смыслом

Выборы президента в 2018 году могут пройти по типу референдума: фактически речь идет о поддержке действующего президента Владимира Путина при явном отсутствии сильных конкурентов. Такой вариант рассматривается в администрации президента , сообщил «Известиям» собеседник в АП. При этом ставка будет сделана на соотношение явки и абсолютного большинства голосов от общего числа избирателей. Результат, по словам источника в АП, должен стать рекордным с 2000 года (год первого избрания Владимира Путина на пост президента). Пока во внутриполитическом блоке Кремля решают, как привлечь на выборы молодежь, отказаться от открепительных удостоверений и найти «смысл», который объединит граждан в неменьшей степени, чем факт возвращения Крыма в состав России.

Действующий глава государства пока не заявил о своем намерении участвовать в выборах, однако в администрации президента уже продумывают варианты проведения избирательной кампании. По словам источника «Известий», наиболее вероятный из них — референдум о доверии Владимиру Путину в отсутствие оппонентов.

— Очевидно, что реальную конкуренцию действующему президенту никто не составит, а искусственно создавать новых кандидатов — смысла нет, — сказал собеседник в АП. — Сейчас запрос не на новые лица, а на прозрачные, легитимные выборы, на честность, справедливость и уважение к гражданам.

Чтобы обеспечить легитимные выборы, планируется увеличить количество наблюдателей на участках для голосования и оснастить все участки видеокамерами. При этом в АП уверяют, что «рисовать» результат на выборах в регионах не дадут. Однако не исключают, что сразу и везде эту проблему решить не удастся.

— Конечно, легче проводить выборы при наличии «внешнего фактора», то есть ситуации, перед которой можно призвать граждан сплотиться вокруг действующего лидера, — отметил собеседник в АП. — Однако создавать его искусственно задачи нет.

Одна из основных целей — высокая явка и голосование абсолютного большинства от общего числа избирателей. Сейчас рассматриваются разные варианты, в том числе — 70% проголосовавших при 70-процентной явке. Высокий процент поданных голосов при низкой явке — это плохой сценарий, считают в АП.

По словам собеседника, итоговый результат должен превысить все предыдущие — на выборах президента в 2000, 2004, 2008 и 2012 годах.

Напомним, что на президентских выборах в 2000 году победу одержал Владимир Путин, за него было отдано 52,64% голосов при явке 68,7% избирателей. Уже в 2004 году его результат значительно вырос — за переизбрание действующего главы государства было отдано 71,31% голосов при явке 64,4%. В 2008 году президентом России стал Дмитрий Медведев . Он набрал рекордное число голосов граждан РФ — 70,28% при явке 69,6%. В 2012 году главой государства вновь был избран Владимир Путин, за него проголосовали 63,6% избирателей при явке 65,4%.

На данном этапе одной из главных проблем остается низкий интерес к выборам со стороны молодежи. Сейчас рассматриваются несколько вариантов повышения явки. Например, если ЦИК удастся «достроить» систему ГАС «Выборы» (единая база данных), можно будет вести речь об отмене открепительных удостоверений. В этом случае гражданину, проживающему в Москве, но прописанному в другом городе, не придется ездить за открепительным удостоверением, он сможет проголосовать на ближайшем участке просто предъявив паспорт.

Еще один вариант — агитация среди молодежи.

— Фото с избирательного участка в Instagram или любых других социальных сетях должно стать модным, — отметили в АП. — Любые компьютерные игры, имитирующие выборы, вовлечение в процесс подготовки к выборам — все эти идеи пока обсуждаются.

Однако основная идея, которая позволит повысить явку и заставит граждан прийти на выборы, — появление «смыслов и ценностей».

— Человек пойдет на выборы, если поймет, что это важно лично для него, — пояснил собеседник «Известий».

Чтобы протестировать эту идею, рассматривается вариант проведения референдумов в городах-миллионниках по актуальным для населения вопросам. Если граждане поймут, что от их голоса при выборе между строительством магазина или дома культуры зависит финальное решение, это поможет им осознать важность принятия решений, полагают в АП.

Собеседник «Известий», близкий к АП, пояснил, что пока идет поиск «смысла», который заинтересует граждан и поможет им осознать свою ответственность за развитие страны.

— Этом смысл должен быть понятен и ценен для избирателя в неменьшей степени, чем, например, возвращение Крыма России, что стало фактически новым символом сплоченности и объединения страны, — рассказал собеседник «Известий». — Поиском этого «нового символа» и занимается сейчас внутриполитический блок Кремля.

По словам заместителя директора Национального института развития современной идеологии Глеба Кузнецова, есть много технологических способов повышения явки. В их числе — возможное проведение параллельно с выборами референдумов в субъектах РФ, а также организация различных мероприятий на участках. Кроме того, избирательные комиссии могут активнее призывать население принять участие в голосовании.

— Понятно, что когда серьезный кандидат один и выборы носят референдумный характер, то вся тяжесть этой работы (направленной на повышение явки избирателей. — «Известия») ложится на плечи этого кандидата, — пояснил Глеб Кузнецов , добавив, что многое в этом случае будет зависеть от того, каким кандидат предстанет перед избирателями, что он будет предлагать, с какими идеями будет выступать.

— Если это будут какие-то яркие зажигательные вещи, то технологических усилий больших не понадобится, — отметил эксперт.

— Подобный референдумный сценарий был разыгран избирательным штабом экс-президента США Барака Обамы , так как среди противников не было сопоставимых по весу кандидатов (кандидатом от республиканцев тогда был Митт Ромни ), перед его вторым сроком, — напомнил Олег Матвейчев.

По мнению главы Фонда ИСЭПИ Дмитрия Бадовского, вопрос выборов 2018 года — это вопрос не только о том, как избрать кандидата, но и о том, какой образ будущего страны будет на выборах обсуждаться и потом реализовываться.

— Собственно говоря, развилки в «стратегии будущего для страны» — это и есть повестка проведения президентских выборов референдумного типа, где нет особых сомнений в победе основного кандидата, но для всех, включая и самого кандидата, принципиальное значение имеет, за какую стратегию дальнейшего развития проголосует страна, — сказал Дмитрий Бадовский . — И ровно в этом обсуждении на выборах ключевых и значимых для всех содержательных вопросов «организации будущего» состоит основной механизм работы с явкой на выборы.

Политтехнолог Дмитрий Гусев полагает, что президентские выборы планируется провести по референдумному типу, так как в настоящее время в России нет кандидатов, способных встать на один уровень с действующим президентом Владимиром Путиным. В результате, по его мнению, это может серьезно повлиять на явку, так как люди, поддерживающие президента, могут не пойти на выборы, думая, что их кандидат и так победит.

— Этим всегда можно воспользоваться и сказать: пришло всего-то 30% населения, значит, выборы нелегитимны, им нет доверия. Низкая явка — это главный риск президентских выборов, — отметил Дмитрий Гусев.

В качестве примера выборов референдумного типа эксперт привел кампанию мэра Москвы Сергея Собянина в 2013 году, когда уверенность в его победе была очень высокой даже среди избирателей, поддерживающих других кандидатов.

По словам Дмитрия Гусева, существует множество разных способов для повышения интереса к выборам, среди которых и возможность электронного голосования, и проведение различных местных референдумов по значимым для региона вопросам.