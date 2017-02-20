Россиянам могут запретить покупать санкционные товары из Белоруссии и Казахстана

Минфин России подготовил законопроект, согласно которому правительство получит право запрещать оборот в России товаров, поступающих из других стран — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС, объединяет Россию, Белоруссию, Казахстан, Армению и Киргизию). В понедельник, 13 февраля, его одобрила правительственная комиссия по законотворческой деятельности, сказал РБК участник заседания и подтвердила пресс-служба Минфина.

Под запрет могут попасть товары, которые ввозятся в страны—союзницы России из третьих государств по правилам, отличным от принятых в ЕАЭС и России, следует из законопроекта. Цель документа — запрет на сбыт товаров из стран Всемирной торговой организации , поступающих в Россию через территории государств — союзников по ЕАЭС, в первую очередь через Казахстан, а также санкционных товаров, пояснил РБК федеральный чиновник.

Напомним, последствия российского продуктового эмбарго для стран, поддержавших санкции в отношении РФ, оказались незамеченными адресатами — в том числе из-за политики стран ЕАЭС. Поставки продовольствия из этих стран в РФ в 2015 году к 2013 году снизились на 66%, а их доля в импорте РФ сократилась с 44% до 24%. Однако общее сокращение экспорта продовольствия странами, на которые распространяется российское эмбарго, составило лишь 7%.