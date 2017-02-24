Временным поверенным в делах России при ООН назначен Петр Ильичев

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Петр Ильичев назначен временным поверенным в делах в связи с кончиной посла Виталия Чуркина. Об этом РИА Новости сообщили в российском постпредстве.

Ранее бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе в разговоре с агентством высказал предположение, что после скоропостижной смерти Чуркина обязанности постпреда будет исполнять его первый заместитель, однако потом на эту должность будет назначен, скорее всего, кто-то другой.

Виталий Чуркин умер в Нью-Йорке в понедельник, 20 февраля, за день до своего 65-летия. Как сообщила газета The New York Post, у дипломата ухудшилось самочувствие из-за «проблем с сердцем», его доставили в тяжелом состоянии в одну из больниц, однако врачам не удалось спасти его жизнь.

Чуркин занимал пост постпреда России при ООН с 2006 года.