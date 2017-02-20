Экс-замгенсека ООН предположил, кого могут назначить на место Чуркина

Исполнять обязанности постпреда РФ при ООН после скоропостижной смерти Виталия Чуркина будет его первый заместитель, однако потом на эту должность назначат, скорее всего, кого-то другого, предположил бывший заместитель министра иностранных дел РФ, бывший заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе

Виталий Чуркин скоропостижно скончался в Нью-Йорке в понедельник, за день до своего 65-летия.

"Мне трудно говорить в данном случае, кого могут назначить. Разные варианты могут быть, самые разные. Но, как правило, это высокий уровень, конечно", — заявил Орджоникидзе РИА Новости.

По его словам, каких-то четких сроков, в которые должно состояться назначение, нет. "Пока исполнять обязанности будет его первый зам", — продолжил Орджоникидзе. В то же время он отметил, что не помнит случая, когда первый заместитель постпреда потом назначался на эту должность.

"Я таких прецедентов не припомню. В российской практике, и в советской тоже не припомню. Обычно назначают из центра кого-то другого", — отметил он.

Что касается причин скоропостижной смерти Чуркина, то, по данным Орджоникидзе, это сердечная недостаточность. "Напряжение тяжелое, перманентно тяжелый труд. В стрессовых ситуациях человек находился", — отметил он.

Сергей Орджоникидзе в 1999-2002 годах был заместителем министра иностранных дел РФ, в 2002-2011 годах – заместителем генерального секретаря ООН. В этих должностях Орджоникидзе работал с Виталием Чуркиным.