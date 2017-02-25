Опрос: большинство американцев считают, что Конгрессу надо расследовать связи Трампа с РФ

Большинство американцев убеждены, что Конгрессу США необходимо инициировать расследование, направленное на то, чтобы выяснить, имели ли место контакты между сотрудниками избирательного штаба Дональда Трампа и представителями России во время предвыборной кампании прошлого года. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу результаты общенационального социологического опроса, проведенного телекомпанией NBC совместно с газетой The Wall Street Journal.

Около 53% респондентов считают, что Конгресс должен расследовать периодически появляющиеся в американских СМИ утверждения, согласно которым такие контакты якобы имели место. 25% опрошенных выступают против этого.

При этом 54% участников опроса также убеждены в необходимости проведения Конгрессом расследования предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы. Около 29% респондентов сочли, что такие проверки проводить не стоит. Бездоказательные инсинуации о том, что Россия якобы каким-то образом вмешивалась в ход проведения выборов президента США, неоднократно опровергались Москвой.

NBC и The Wall Street Journal также попросили респондентов сообщить свое мнение по поводу отношений между Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным . Около 38% опрошенных считают, что отношения американского и российского лидеров носят слишком дружеский характер. 29% респондентов полагают, что это не так; 32% - затруднились ответить на данный вопрос.

В четверг телекомпания CNN опубликовала материал, в котором утверждалось, что директор ФБР Джеймс Коми лично отказал Белому дому в просьбе собрать руководство американских СМИ и опровергнуть утверждения о контактах между сотрудниками штаба Трампа и представителями РФ во время предвыборной кампании в США. Ранее сведения о том, что такие контакты якобы имели место, опубликовала газета The New York Times. В Белом доме же заявили, что считают домыслы о каких-то особых связях Трампа с Россией "несуществующей историей".

Трамп и его помощники в администрации в последнее время регулярно обвиняют американских журналистов в публикации недостоверных данных. Президент США неделю назад в своем официальном микроблоге в социальной сети Twitter назвал The New York Times и телекомпании CNN, NBC, CBS и ABC врагами американского народа.