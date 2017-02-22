СМИ: Для определения причины смерти Чуркина необходимы дополнительные анализы

Медицинские эксперты провели вскрытие тела постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина и установили, что для определения причин его смерти необходимо провести дополнительные анализы.

Как отмечает Associated Press, для установления причин смерти дипломата необходимо продолжить исследования, которые включают в себя токсикологические и другие анализы.

Также сообщается, что на проведение данных процедур может понадобиться несколько недель.

Постоянный представитель России при ООН умер 20 февраля в Нью-Йорке.