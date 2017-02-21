Генсек ООН выразил соболезнования в связи с кончиной Чуркина

«Я только что вернулся в Нью-Йорк и был шокирован и опечален известием о скоропостижной кончине постпреда Виталия Ивановича Чуркина, выдающегося дипломата», — говорится в заявлении генсека. «Несмотря на то, что мы лишь немного служили вместе, я очень ценил возможность работать с ним, и мне будет очень не хватать его понимания ситуации, мастерства и дружбы», — подчеркнул он.

«Я отдаю должное его вкладу в ООН и выражаю глубочайшие соболезнования его семье, родным, правительству и народу России», — отметил генсек.

Гутерреш прибыл в Нью-Йорк из Германии, где принимал участие в министерских встречах в Бонне и конференции по безопасности в Мюнхене.

Ранее Совет Безопасности ООН принял заявление в связи с кончиной Чуркина. Члены Совбеза выразили глубокие соболезнования семье постпреда, правительству и народу России.

Чуркин 20 февраля скоропостижно умер в Нью-Йорке, ему было 64 года. По данным газеты The New York Times, он утром почувствовал недомогание из-за «проблем с сердцем». Смерть наступила в результате сердечного приступа.

Виталий Чуркин занимал пост постпреда России при ООН с 2006 года.