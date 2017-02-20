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Российский Красный Крест посмертно наградил Доктора Лизу
Общероссийская общественная организация Российский Красный Крест посмертно наградила Елизавету Глинку высшей наградой — «Золотое сердце».
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя организации Раису Лукутцову.
«Российский Красный Крест принял решение наградить Елизавету Петровну Глинку самой высшей наградой — «Золотым сердцем» — за утверждение идеалов гуманизма и милосердия», — сказала она.
Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, погибла 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе Ту-154 над Чёрным морем.
Ранее сообщалось, что Президентом фонда Доктора Лизы избрана Ксения Соколова.
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