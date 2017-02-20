Российский Красный Крест посмертно наградил Доктора Лизу

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя организации Раису Лукутцову.

«Российский Красный Крест принял решение наградить Елизавету Петровну Глинку самой высшей наградой — «Золотым сердцем» — за утверждение идеалов гуманизма и милосердия», — сказала она.

Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, погибла 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе Ту-154 над Чёрным морем.