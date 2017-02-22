В Минске заявили о готовности выборочно принимать граждан с документами Донбасса

МВД Белоруссии заявили, что решение о допуске граждан с документами отдельных районов Донбасса на территорию республики будет приниматься в индивидуальном порядке. Об этом говорится в ответе пресс-секретаря ведомства Константина Шалькевича на запрос украинской редакции «Би-Би-Си».

Представитель белорусского МВД пояснил, что указ президент республики, изданный в августе 2014 года, освобождает в ряде случаев приезжающих из региона от предоставления некоторых документов, если «они не могут быть предоставлены по объективным причинам».

Шалькевич отметил, что при въезде в Белоруссию с территории России человека с документами отдельных районов Донецкой и Луганской областей власти республики будут принимать решение о разрешении въезда «в индивидуальном порядке, в зависимости от жизненной ситуации».

Ранее в тот же день глава самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) Александр Захарченко заявил, что в ДНР резко вырос спрос на паспорта после признания Россией документов, выданных в Донбассе.

18 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Глава российского государства постановил, что жители этих территорий могут въехать на российскую территорию без оформления виз. Меры введены временно — до политического урегулирования ситуации в на юго-востоке Украины.