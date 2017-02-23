Путин: в числе боевиков на территории Сирии есть выходцы из России и стран бывшего СССР

Президент России Владимир Путин заявил на встрече с военнослужащими Северного флота, что в числе боевиков на территории Сирии есть также выходцы из России и стран бывшего СССР, передает телеканал «Россия 24».

«К сожалению, на территории Сирии скопилось огромное количество боевиков, выходцев из республик бывшего Советского союза и из самой России. По нашим предварительным данным, счет идет на тысячи», — сказал президент.

«… до четырех тысяч из России, и тысяч пять из республик бывшего Советского союза. С учетом того, что у нас безвизовый режим между странами, почти всеми странами бывшего Союза, понимаем, какая огромная опасность таится в этом рассаднике терроризма на территории Сирии именно для нас», — уточнил Путин.

Президент также поблагодарил военнослужащих за проделанную в Сирии работу и поздравил их с 23 февраля.