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NBC News: Путин изучит психологический портрет Трампа перед личной встречей
Психологический портрет президента США Дональда Трампа был подготовлен для российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает NBC News, ссылаясь на бывшего замглавы МИД РФ Андрея Федорова.
По его информации, семистраничный документ был составлен бывшими дипломатами и некоторыми сотрудниками Администрации президента.
Предполагается, что психологический портрет Трампа должен помочь Путину в планировании их первой встречи, дата которой пока не была оглашена.
«В Кремле проводится серьезная подготовительная работа, включающая в себя документ из семи страниц, описывающий психологический портрет Трампа», – рассказал Федоров.
Он также добавил, что документ регулярно редактируется.
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