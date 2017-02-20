NBC News: Путин изучит психологический портрет Трампа перед личной встречей

По его информации, семистраничный документ был составлен бывшими дипломатами и некоторыми сотрудниками Администрации президента

Предполагается, что психологический портрет Трампа должен помочь Путину в планировании их первой встречи, дата которой пока не была оглашена.

«В Кремле проводится серьезная подготовительная работа, включающая в себя документ из семи страниц, описывающий психологический портрет Трампа», – рассказал Федоров.

Он также добавил, что документ регулярно редактируется.