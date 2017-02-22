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Московский Комсомолец

Кобзон: "Никакого паспорта ДНР у меня нет"

Кобзон: «Никакого паспорта ДНР у меня нет»
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Известный артист, а ныне депутат Государственной думы от партии "Единая Россия" Иосиф Кобзон заявил, что сообщения о том, что он якобы получил паспорт самопровозглашенной Донецкой народной республики, не соответствуют действительности.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что паспорт ДНР Кобзон получил еще в мае 2016 года, приняв его из рук главы республики Александра Захарченко. В связи с этим в ЕР даже была инициирована проверка - ведь по закону человек, имеющий помимо российского гражданство иных государств, не может избираться депутатом Госдумы.
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Александр Захарченко Иосиф Кобзон
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