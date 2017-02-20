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Украинский депутат предложил план снятия санкций с России
Фото: 112.ua
Украинский депутат Андрей Артеменко подготовил предложения по нормализации отношений между Украиной и Россией и по снятию санкций с Москвы. План мирного урегулирования был передан экс-советнику президента США по вопросам национальной безопасности Майклу Флинну за неделю до его отставки. Об этом сообщает New York Times.
Документ передали в офис Флинна юрист Трампа Майкл Коэн и партнер президента по бизнесу Феликс Сэтер.
Среди пунктов - «вывод российских войск с востока Украины» и проведение на Украине референдума о возможности передачи Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет.
Отмечается, что Артеменко также заявил, что имеет доказательства причастности Петра Порошенко к коррупционной деятельности. По словам Артеменко, его данные могут привести к отставке президента Украины.
Неизвестно, отнесется ли Белый дом к таким предложениям серьезно.
Отмечается, что в Киеве действия украинского депутата вызвали резкую реакцию. Посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что депутат не имеет права представлять от украинской стороны планы мирного урегулирования властям других стран.
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