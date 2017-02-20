Украинский депутат предложил план снятия санкций с России

Документ передали в офис Флинна юрист Трампа Майкл Коэн и партнер президента по бизнесу Феликс Сэтер.

Среди пунктов - «вывод российских войск с востока Украины» и проведение на Украине референдума о возможности передачи Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет.

Отмечается, что Артеменко также заявил, что имеет доказательства причастности Петра Порошенко к коррупционной деятельности. По словам Артеменко, его данные могут привести к отставке президента Украины.

Неизвестно, отнесется ли Белый дом к таким предложениям серьезно.