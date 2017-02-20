"Ъ": в Госдуме подготовили законопроект о "черных списках" авиапассажиров

Комитет Госдумы по транспорту разработал законопроект с поправками к Воздушному кодексу России, который предусматривает создание единого реестра лиц, которым запрещены авиаперелеты на срок в три года. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Идею о создании "единого реестра лиц, воздушная перевозка которых ограничена", депутаты направили в президентский Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Совет, как отмечается, рассмотрит предложение уже 20 февраля.

В "черный список", по инициативе парламентариев, предлагается вносить данные о гражданах, которые нарушили правила поведения на борт и создали "угрозу безопасности полета, жизни и здоровью других лиц" или допустили "причинение вреда их здоровью".

Право формировать список депутаты предлагают делегировать авиакомпаниям. После того, как пассажир совершил нарушение на борту самолета, экипаж судна составляет акт, его подписывает командир экипажа, а затем документ направляют в Росавиацию . Ведомство же в течение пяти дней вносит нарушителя в реестр.

С момента попадания в "черный список", который можно будет посмотреть на сайте Росавиации, нарушитель не сможет в течение трех лет приобрести авиабилет. Депутаты, однако, предусмотрели исключения. Так, нарушитель может купить билет в том случае, если отправляется на лечение, похороны близких родственников, сопровождает инвалида или планирует возвращаться из страны, откуда можно добраться только самолетом.

В президентском Совете по кодификации, по данным газеты, в целом поддерживают документ. Тем не менее эксперты отмечают, что внесенные в единый реестр пассажиры-нарушители должны иметь возможность обжаловать процедуру в суде.

В ноябре прошлого года сообщалось, что российские авиакомпании предложили формализовать привлечение дебоширов к ответственности и ввести против них жесткие санкции.