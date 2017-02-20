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Главный прогнозист покидает Минэкономразвития
Замминистра экономического развития России Алексей Ведев может покинуть свой пост до конца недели. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на самого чиновника и близкий к министерству источник.
По словам Ведева, он принял окончательное решение об увольнении. Замглавы МЭР отметил, что сам написал заявление, которое может быть одобрено уже на этой неделе. При этом официальный представитель ведомства Елена Лашкина сказала «Известиям», что пока распоряжения правительства по этому поводу не поступало.
В Минэкономразвития Ведев курирует макроэкономический блок. В течение полутора месяцев он исполнял обязанности главы ведомства после задержания Алексея Улюкаева по подозрению в вымогательстве взятки.
В конце января в СМИ появилась информация, что Ведев уходит из МЭР в феврале и возвращается в Институт Гайдара. Сообщалось, что его место может занять главный экономист Внешэкономбанка (ВЭБ) Андрей Клепач, который в 2008-2014 годах уже занимал пост замминистра экономического развития.
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