Турция признала наличие разногласий с Россией по Крыму и Асаду

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу настаивает, что, несмотря на потепление в отношениях с Россией, у Москвы и Анкары остаются расхождения по принципиальным вопросам, сообщает "Европейская правда".

Об этом он заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Россия - наш торговый партнер, мы имеем много совместных проектов, но это не значит, что мы во всем согласны с Россией", - отметил глава турецкого МИДа

По его словам, политические отношения между Турцией и Россией основываются на принципах, и еще до инцидента с Су-24 "у нас были проблемы" в отношениях с Москвой, связанные с Крымом.

"Мы не приняли "аннексию" Крыма. У нас разные позиции в отношении режима [президента Сирии Башара] Асада, и эти разногласия сохраняются", - объяснил Чавушоглу.

В то же время министр упрекнул европейские страны за непоследовательность по поводу отношений Турции и России.

"После инцидента многие страны НАТО ЕС советовали нам нормализовать отношения с Россией... Мы нормализовали, и после этого меня начали спрашивать, зачем мы это сделали", - добавил он.

Ранее Чавушоглу заявил, что турецкая сторона не признает российский статус Крыма.