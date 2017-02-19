Посольство США "встревожило" признание Россией документов ДНР и ЛНР

Посольство США на Украине считает "тревожным" признание Россией документов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Сообщение с комментарием опубликовано в твиттере посольства.

"Признание Россией документов сепаратистских "республик" тревожное и противоречит согласованным целям минских соглашений", - говорится в сообщении.

В следующем сообщении американское посольство заявило, что "обеспокоено активизацией боевых действий с использованием "Градов" на линии соприкосновения", диппредставительство призвало к отводу тяжелых вооружений для прекращения огня в Донбассе.