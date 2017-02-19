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Посольство США "встревожило" признание Россией документов ДНР и ЛНР
Посольство США на Украине считает "тревожным" признание Россией документов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Сообщение с комментарием опубликовано в твиттере посольства.
"Признание Россией документов сепаратистских "республик" тревожное и противоречит согласованным целям минских соглашений", - говорится в сообщении.
В следующем сообщении американское посольство заявило, что "обеспокоено активизацией боевых действий с использованием "Градов" на линии соприкосновения", диппредставительство призвало к отводу тяжелых вооружений для прекращения огня в Донбассе.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что подписанный президентом России Владимиром Путиным указ о признании на территории России документов, выданных в Донбассе, будет действовать до выполнения минских соглашений.
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