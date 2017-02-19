Прибас не видит ничего плохого в разговоре Флинна с Кисляком о санкциях

Ничего плохого в разговоре ушедшего в отставку советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна с послом РФ в США Сергеем Кисляком о санкциях нет, заявил глава аппарата Белого дома Ринс Прибас.

"Нет, ничего неправильного в том, чтобы вести разговор о санкциях. И нет ничего плохого в том, чтобы вести беседу о том факте, что администрация (экс-президента США Барака) Обамы ввела дополнительные санкции и выслала некоторых людей из США. Нет ничего плохого в том, что эта тема возникла в ходе разговора", — заявил Прибас в интервью телеканалу CBS News.

Кроме того, Прибас заявил, что не слышал о том, чтобы у Флинна были какие-либо контакты с РФ до президентских выборов.

"Я никогда не слышал о том, что у него были какие-либо другие контакты до выборов. Я думаю, что президент также (не слышал об этом — ред.)", — отметил глава аппарата Белого дома.

В понедельник Флинн покинул пост и признал, что предоставил Белому дому неполную информацию о контактах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. До этого СМИ сообщили, что Флинн в декабре 2016 года обсуждал с Кисляком антироссийские санкции, несмотря на опровержения по этому поводу со стороны представителей команды Трампа и самого советника. В Кремле заявляли, что Флинн разговаривал с Кисляком, но их разговор передается неверно.