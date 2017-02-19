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СМИ: кабмин Британии видит Россию инициатором покушения на премьера Черногории
В правительстве Великобритании полагают, что Россия тайно планировала свергнуть правительство в Черногории через убийство на тот момент действующего премьера Мило Джукановича, пишет The Sunday Telegraph со ссылкой на источники в британском кабмине.
Как сообщили источники, покушение на Джукановича якобы планировалось российской разведкой "с одобрения Москвы". Убийство премьера страны должно было саботировать планы Черногории вступить в НАТО.
Заговор, по данным газеты, удалось раскрыть всего за несколько часов до планировавшегося времени нападения 16 октября прошлого года. Интерпол в настоящий момент разыскивает двух россиян - предположительно, сотрудников российской разведки, - которые вербовали и вооружали сербских националистов, чтобы те напали на здание парламента Черногории и убили Джукановича.
Еще в ноябре прокуратура Черногории сообщила имена россиян, которые подозреваются в организации покушения.
Кремль опровергает всяческую причастность к покушению на премьера страны.
"Безусловно, категорически отрицаем возможность официальной причастности к каким бы то ни было попыткам организации каких-то противоправных действий", - прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подобные обвинения.
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