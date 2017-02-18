Жириновский посетовал на комфортную сытую жизнь

Пока одни протирали кружки, а другие помешивали борщ, жена депутата Госдумы Михаила Дегтярева в оригинальной футболке завершала создание атмосферы гостеприимства. Глава семьи знакомил с меню, к созданию которого приложил руку и сам лидер ЛДПР.

В соседней комнате его однопартиец Дегтярева Александр Шерин напутствовал дочерей перед важной встречей: "Если Владимир Вольфович будет общаться с вами, не надо бояться, стесняться. Вести себя хорошо и прилично".

Подобные инструкции получил каждый из дюжины детей. Сыновья Михаила Дегтярева, например, даже приготовили вождю подарки. Кто такой Жириновский, они, разумеется, знали: "Папин начальник".

Владимир Жириновский провел десятки тысяч разных встреч. Но такая — с детьми однопартийцев и, возможно, тоже будущими однопартийцами — впервые. Лидер ЛДПР обменялся с подрастающим электоратом подарками, но сразу же предупредил о пагубности таких поступков.

"Вообще подарки — это плохо. К чему подарки ведут? Какая самая беда в мире, самая сложная болезнь человечества? Коррупция, подкуп. А начинается с детских подарков. Не нужно привыкать", — отметил Жириновский.

В разговоре лидер ЛДПР пообещал детям исключить из обязательной школьной программы иностранные языки, саму программу сделать 13-летней. Рассказал о собственном голодном детстве, которое помогло ему добиться успехов в политике, и провел неожиданные параллели.

"В моем детстве было наказание – голод, бедность. Так я, наоборот, стал очень известным человеком во всем мире. Так и Россию чем больше будут сжимать в блокаде, тем сильнее она будет подниматься. За санкции надо благодарить", — уверен Жириновский.

И вообще комфортная сытая жизнь, посетовал Жириновский, расслабляет. Человеку, у которого все есть, не к чему стремиться. Прощаясь, он пообещал провести такую же встречу с женами однопартийцев и продолжить разговор о воспитании будущих возможных членов ЛДПР.