Лавров: документы жителей Донбасса будут признаваться в России до выполнения Минска—2

Указ о признании Россией документов жителей отдельных районов Донбасса будет действовать до тех пор, пока не будут полностью выполнены Минские договорённости. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

При этом вопрос о признании Россией документов ДНР и ЛНР на встрече «нормандской четвёрки» не поднимался.