Пенс: Россия должна нести ответственность за свои действия в Донбассе

Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что Россия обязана нести ответственность за свои действия в Донбассе. Об этом политик сказал в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции, текстовая трансляция которого ведется в официальном микроблоге Пенса в твиттере.

"Мы должны сделать так, чтобы Россия несла ответственность, и требовать выполнения минских соглашений, чтобы уровень насилия на востоке Украины снижался", - сказал он.

При этом американский вице-президент добавил, что президент США Дональд Трамп верит в то, что Вашингтон и Москва смогут найти новые точки соприкосновения.

Ранее Майкл Пенс заявил, что США сделают все для того, чтобы у Ирана не появилось ядерное оружие.