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В ОП Крыма раскритиковали план украинского депутата по аренде полуострова

«Это безрассудно»: В Крыму возмутились планом по аренде полуострова
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Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе раскритиковал план украинского депутата Андрея Артеменко по аренде полуострова. Об этом сообщает РИА Новости.
«Это безрассудно, если кто-то думает, что можно арендовать людей. Крымчане в марте 2014 года свой выбор окончательный уже сделали. Ни о какой аренде, ни о каких телодвижениях с Крымом вообще говорить не приходится», — сказал Иоффе.
По его словам, вопрос с принадлежностью Крыма решён раз и навсегда.
Ранее депутат Верховной рады Украины Андрей Артеменко заявил о том, что подготовил для администрации президента США Дональда Трампа план снятия санкций с России.
Среди пунктов данного плана — «возвращение Донбасса в состав Украины», установление нейтрального статуса страны (она не будет вступать ни в НАТО, ни в ЕС, ни в Таможенный союз).
Кроме того, Артеменко предлагает провести на Украине референдум о возможности передачи Крыма в аренду России на 30-50 лет. Как только этот срок истечёт, отмечает нардеп, на полуострове пройдёт референдум, который определит его окончательную принадлежность.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
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