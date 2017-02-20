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В ОП Крыма раскритиковали план украинского депутата по аренде полуострова
Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе раскритиковал план украинского депутата Андрея Артеменко по аренде полуострова. Об этом сообщает РИА Новости.
«Это безрассудно, если кто-то думает, что можно арендовать людей. Крымчане в марте 2014 года свой выбор окончательный уже сделали. Ни о какой аренде, ни о каких телодвижениях с Крымом вообще говорить не приходится», — сказал Иоффе.
По его словам, вопрос с принадлежностью Крыма решён раз и навсегда.
Ранее депутат Верховной рады Украины Андрей Артеменко заявил о том, что подготовил для администрации президента США Дональда Трампа план снятия санкций с России.
Среди пунктов данного плана — «возвращение Донбасса в состав Украины», установление нейтрального статуса страны (она не будет вступать ни в НАТО, ни в ЕС, ни в Таможенный союз).
Кроме того, Артеменко предлагает провести на Украине референдум о возможности передачи Крыма в аренду России на 30-50 лет. Как только этот срок истечёт, отмечает нардеп, на полуострове пройдёт референдум, который определит его окончательную принадлежность.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
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