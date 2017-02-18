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Литературные агенты отказываются от Прилепина
Wiedling Litarary Agence отказалось представлять интересы писателя Захара Прилепина. Причиной такого решения немецкого литературного агентства стало активное участие писателя в вооруженном конфликте в Донбассе. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на руководителя агентства Томаса Видлинга.
Как заявил Видлинг, агентство выполнит все контрактные обязательства перед издательствами, выпускающими переводы книг Прилепина, но все заработанные деньги переведет международной правозащитной организации Amnesty International.
16 февраля Служба безопасности Украины (СБУ) завела уголовное дело в отношении Захара Прилепина, получившего звание майора самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). В прошлом писатель был командиром отделения ОМОНа, участвовал в двух чеченских конфликтах - в 1996 и 1999 гг.
Томас Видлинг – ученый-славист, переводчик, издатель. Перевел на немецкий язык книги Владимира Сорокина, Александры Марининой и Дмитрия Лихачева. Среди клиентов Wiedling Леонид Юзефович, Дина Рубина, Михаил Шишкин, Дмитрий Глуховский, Сергей Шаргунов, Дарья Донцова.
Михаил Шишкин Владимир Сорокин Дмитрий Глуховский Дарья Донцова Еще 5 тегов
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