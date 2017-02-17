Захарова рассказала об участии Лаврова в доставке пиццы и водки журналистам

По словам Захаровой, автор материала Гунилла фон Халль (Gunilla von Hall) неверно преподнес историю о пицце и водке, которую бывший госсекретарь США Джон Керри и Лавров отправили журналистам во време переговоров по Сирии.

«В другой раз он [Лавров] пожалел репортеров, которые прождали целую ночь, пока шли переговоры по Сирии. Внезапно он распорядился, чтобы в коридор отправили несколько бутылок русской водки вдобавок к пицце, которую Джон Керри заказал для голодающей прессы», — говорилось в статье Svenska Dagbladet.

Представитель МИД отметила, хотя коробки с пиццей и были от американцев, они предназначались совсем не журналистам, а российской делегации, ожидавшей, пока Керри согласует позицию с Вашингтоном.

«Еще тёплые коробки внесли в комнату, и тогда именно Лавров решил отнести пиццу "голодающим журналистам". В пресс-центре его обступили корреспонденты, и один из них спросил: "А водка будет?". Через пару минут желание было исполнено. "Пицца от американцев, водка от нас", - сказал, как его назвала Гунилла, "российский царь иностранных дел"», — пояснила она.

В конце сообщения Захарова выразила надежду, что шведский журналист исправит материал. «Да, и ещё небольшая деталь: Лавров не курит сигары», — добавила представитель МИД.