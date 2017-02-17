Крым превратят в «российский Кипр»

В развитии Крыма власти региона будут опираться на опыт Кипра, сообщил министр экономического развития Республики Крым Андрей Мельников , слова которого приводит RNS

«Крым сегодня является уникальной зоной, где самый льготный налоговый режим на территории РФ. Но обязательно мы его сравним с Кипром. Вполне возможно, что это тоже станет некоторым политическим лозунгом», — сказал Мельников.

Министр добавил, что Крым будут развивать не только как курорт, но и как площадки для сельского хозяйства, промышленности и инноваций.