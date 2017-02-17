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Крым превратят в «российский Кипр»

Крым превратят в «российский Кипр»
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В развитии Крыма власти региона будут опираться на опыт Кипра, сообщил министр экономического развития Республики Крым Андрей Мельников, слова которого приводит RNS.
«Крым сегодня является уникальной зоной, где самый льготный налоговый режим на территории РФ. Но обязательно мы его сравним с Кипром. Вполне возможно, что это тоже станет некоторым политическим лозунгом», — сказал Мельников.
Министр добавил, что Крым будут развивать не только как курорт, но и как площадки для сельского хозяйства, промышленности и инноваций.
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Андрей Мельников
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