Путин: Ротация губернаторов - естественный процесс

Президент России Владимир Путин встретился с ушедшими в отставку губернаторами. В ходе встречи президент назвал ротацию глав регионов естественным процессом, сообщает ТАСС

"Ротация - это совершенно естественный процесс, само собой разумеющийся. Уверен, что вы сможете приложить свои силы и на других участках работы. Буду всячески способствовать тому, чтобы ваш опыт и ваше знание ситуации в конкретном регионе и в стране в целом были эффективно использованы в будущем", - сказал Путин.

Президент поблагодарил бывших глав Бурятии, Карелии, Пермского края, Новгородской и Рязанской областей за проделанную работу.

Путин констатировал, что за годы работы этих губернаторов регионы "изменились, и изменились в лучшую сторону", хотя проблем всегда хватает.