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СМИ объяснили конфуз Тиллерсона на встрече с Лавровым
Фото: МИД РФ
Встреча глав российского и американского внешнеполитических ведомств Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона в Бонне на полях саммита «большой двадцатки» получилась «неловкой», утверждает Bloomberg. Это, по мнению информагенства, является свидетельством того, что новый глава Госдепартамента США пока только осваивается на новом посту.
Протокол подобного рода встреч предполагает, что министры пожимают друг другу руки, потом обмениваются несколькими дежурными фразами, включая взаимные вопросы, под прицелами камер, после чего удаляются для беседы в закрытом от СМИ режиме.
Когда дело дошло до вопросов, Лавров поинтересовался мнением Тиллерсона об обстановке, которая сложилась в Вашингтоне на фоне отставки советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна. После этого «все пошло не по сценарию», утверждает Bloomberg: глава Госдепа начал было отвечать, но присутствовавшим на встрече журналистам тут же дали сигнал удалиться из помещения.
Фактически «американская команда фактически выгнала и российских, и американских репортеров из зала», говорится в сообщении агентства. Происходящее заметно удивило Сергея Лаврова, который не преминул задать своему коллеге вопрос о причинах такого поведения.
Bloomberg счел эту ситуацию свидетельством того, что «Тиллерсон пока адаптируется к публичной жизни американского дипломата самого высокого ранга после того, как он долгие годы отвечал лишь на вопросы акционеров, будучи главой ExxonMobil».
По завершении встречи госсекретарь США вышел к журналистам и выступил перед ними с заявлением, которое стало его первым обращением к публике на посту главы американского внешнеполитического ведомства после выступления перед сотрудниками Госдепа в первый день работы.
Встречу с Лавровым Тиллерсон в заключительной речи оценил как «продуктивную», добавив, что им удалось обсудить «ряд тем, представляющих взаимный интерес». После этого один из журналистов спросил его, встречался ли он с Лавровым прежде, но госсекретарь США проигнорировал вопрос и спешно покинул зал.
Как ранее сообщали «Известия», Сергей Лавров также назвал встречу с американским коллегой продуктивной. СМИ назвали ее главным событием саммита «большой двадцатки».
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