СМИ объяснили конфуз Тиллерсона на встрече с Лавровым

Протокол подобного рода встреч предполагает, что министры пожимают друг другу руки, потом обмениваются несколькими дежурными фразами, включая взаимные вопросы, под прицелами камер, после чего удаляются для беседы в закрытом от СМИ режиме.

Когда дело дошло до вопросов, Лавров поинтересовался мнением Тиллерсона об обстановке, которая сложилась в Вашингтоне на фоне отставки советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна . После этого «все пошло не по сценарию», утверждает Bloomberg: глава Госдепа начал было отвечать, но присутствовавшим на встрече журналистам тут же дали сигнал удалиться из помещения.

Фактически «американская команда фактически выгнала и российских, и американских репортеров из зала», говорится в сообщении агентства. Происходящее заметно удивило Сергея Лаврова, который не преминул задать своему коллеге вопрос о причинах такого поведения.

Bloomberg счел эту ситуацию свидетельством того, что «Тиллерсон пока адаптируется к публичной жизни американского дипломата самого высокого ранга после того, как он долгие годы отвечал лишь на вопросы акционеров, будучи главой ExxonMobil ».

По завершении встречи госсекретарь США вышел к журналистам и выступил перед ними с заявлением, которое стало его первым обращением к публике на посту главы американского внешнеполитического ведомства после выступления перед сотрудниками Госдепа в первый день работы.

Встречу с Лавровым Тиллерсон в заключительной речи оценил как «продуктивную», добавив, что им удалось обсудить «ряд тем, представляющих взаимный интерес». После этого один из журналистов спросил его, встречался ли он с Лавровым прежде, но госсекретарь США проигнорировал вопрос и спешно покинул зал.

Как ранее сообщали «Известия», Сергей Лавров также назвал встречу с американским коллегой продуктивной. СМИ назвали ее главным событием саммита «большой двадцатки».