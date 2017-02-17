CNN: ФБР не планирует предъявлять Флинну обвинения

В понедельник вечером Флинн покинул пост и признал, что предоставил Белому дому неполную информацию о контактах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком . До этого СМИ сообщили, что Флинн в декабре 2016 года обсуждал с Кисляком антироссийские санкции, несмотря на опровержения по этому поводу со стороны представителей команды Трампа и самого советника. В Кремле заявляли, что Флинн разговаривал с Кисляком, но их разговор передается неверно.

Позднее газета Washington Post сообщила, что Флинна допрашивало по этому вопросу ФБР, и тот сообщил, что не говорил с Кисляком о санкциях. Если бы это оказалось неправдой, то Флинну могло грозить уголовное преследование за ложь в показаниях перед ФБР. Кроме того, теоретически Флинну могли вменить нарушение закона 1799 года, который запрещает частным лицам заниматься дипломатией. При этом перспективы уголовного дела оценивались как плохие, поскольку нет точного определения того, что именно является санкциями.