WP: Флинн солгал ФБР о содержании разговора с послом РФ и может попасть под суд

В понедельник президент США Дональд Трамп принял отставку Флинна. Газета The Washington Post на прошлой неделе сообщила о том, что Флинн обсуждал по телефону антироссийские санкции с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком. По ее данным, консультации между Флинном и Кисляком по введенным в отношении Москвы ограничениям состоялись за месяц до инаугурации Трампа.

Издание утверждало, что в Белом доме некоторые считали переговоры будущего помощника президента и российского посла нецелесообразными и потенциально неправомерным сигналом для Москвы о том, что санкции могут быть ослаблены.