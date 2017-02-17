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WP: Флинн солгал ФБР о содержании разговора с послом РФ и может попасть под суд
Фото: © AP Photo/Evan Vucci
Бывший помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн дал ложные показания Федеральному бюро расследований (ФБР) США о существе беседы с послом РФ Сергеем Кисляком в прошлом месяце, из-за чего ему могут быть официально предъявлены обвинения. С таким утверждением выступила газета The Washington Post со ссылкой на информированные источники.
В понедельник президент США Дональд Трамп принял отставку Флинна. Газета The Washington Post на прошлой неделе сообщила о том, что Флинн обсуждал по телефону антироссийские санкции с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком. По ее данным, консультации между Флинном и Кисляком по введенным в отношении Москвы ограничениям состоялись за месяц до инаугурации Трампа.
Издание утверждало, что в Белом доме некоторые считали переговоры будущего помощника президента и российского посла нецелесообразными и потенциально неправомерным сигналом для Москвы о том, что санкции могут быть ослаблены.
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