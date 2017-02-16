Постпред РФ при НАТО предупредил об угрозе "холодной войны"

Тезис о слабости Североатлантического альянса (НАТО) несет в себе опасность, так как является частью мифологизации угрозы со стороны России. Такое мнение высказал постоянный представитель России при НАТО Александр Грушко . Его слова передает ТАСС

«Частью натовской мифологии об угрозе со стороны России является тезис о некой слабости НАТО, но цифры говорят сами за себя. Суммарно военные расходы только европейских стран-членов НАТО превышают 250 миллиардов евро, это больше, чем совокупный (военный) бюджет России и Китая», - заявил Грушко.

Грушко отметил, что лучшая гарантия безопасности стран-членов военного блока – здоровые отношения с Москвой. Однако в том случае, если диалог не будет способствовать возобновлению сотрудничества, то у России может пропасть интерес к такому диалогу, отметил постпред. По словам Грушко, усиление альянса в Черноморском регионе приведет к напряженности, так как этот регион «затрагивает жизненные интересы Российской Федерации». По словам российского представителя в НАТО, Россия уже приняла ответные меры по укреплению группировок на юге страны.