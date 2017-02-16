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Постпред РФ при НАТО предупредил об угрозе "холодной войны"
Тезис о слабости Североатлантического альянса (НАТО) несет в себе опасность, так как является частью мифологизации угрозы со стороны России. Такое мнение высказал постоянный представитель России при НАТО Александр Грушко. Его слова передает ТАСС.
«Частью натовской мифологии об угрозе со стороны России является тезис о некой слабости НАТО, но цифры говорят сами за себя. Суммарно военные расходы только европейских стран-членов НАТО превышают 250 миллиардов евро, это больше, чем совокупный (военный) бюджет России и Китая», - заявил Грушко.
Грушко отметил, что лучшая гарантия безопасности стран-членов военного блока – здоровые отношения с Москвой. Однако в том случае, если диалог не будет способствовать возобновлению сотрудничества, то у России может пропасть интерес к такому диалогу, отметил постпред. По словам Грушко, усиление альянса в Черноморском регионе приведет к напряженности, так как этот регион «затрагивает жизненные интересы Российской Федерации». По словам российского представителя в НАТО, Россия уже приняла ответные меры по укреплению группировок на юге страны.
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