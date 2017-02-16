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В Кремле прокомментировали информацию Bloomberg о запрете российским СМИ хвалить Трампа
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал "Газете.Ru" информацию агентства Bloomberg о том, что российские государственные СМИ якобы получили распоряжение из Кремля перестать освещать фигуру президента США Дональда Трампа в "подобострастном" ключе.
"Летят утки", - ответил Песков на просьбу корреспондента "Газеты.Ru" прокомментировать данное сообщение.
Ранее агентство Bloomerg сообщило о запрете российским СМИ хвалить Трампа.
Данное решение, как отмечает Bloomberg, отражает растущее беспокойство высокопоставленных российских чиновников относительно того, что новая администрация США будет менее дружественной, чем казалось ранее.
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