Лавров прокомментировал тему санкций после встречи с Тиллерсоном

«Нет, вопрос санкций не обсуждался. Мы санкции не обсуждаем, мы исходим из-того, что это аномалия и те, кто к санкциям прибегал должны оценить для себя, насколько это эффективно, насколько это отвечает нормальному общению между государствами, и насколько стремление искусственно политизировать ту или иную тему отвечает интересам самих государств, которые к этому прибегают», — заявил Лавров журналистам.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал продуктивной встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.