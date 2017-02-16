Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Лавров прокомментировал тему санкций после встречи с Тиллерсоном
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что санкции являются аномалией, но отметил, что эта тема с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном не обсуждалась.
«Нет, вопрос санкций не обсуждался. Мы санкции не обсуждаем, мы исходим из-того, что это аномалия и те, кто к санкциям прибегал должны оценить для себя, насколько это эффективно, насколько это отвечает нормальному общению между государствами, и насколько стремление искусственно политизировать ту или иную тему отвечает интересам самих государств, которые к этому прибегают», — заявил Лавров журналистам.
Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал продуктивной встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Оставить комментарий