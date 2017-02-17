Глава МИД Италии Алфано вновь выразил надежду на возвращение к формату G8

Глава МИД Италии Анджелино Алфано в четверг выразил надежду, что после разрешения вопроса с санкциями против РФ появится возможность вновь вернуться к формату G8.

"Пожелание состоит в том, чтобы, преодолев тему санкций, можно было вернуться к формату G8. Это цель, над которой идет работа", — заявил Алфано в Бонне на полях встречи "большой двадцатки" на уровне министров иностранных дел, сообщает информагентство Ansa.

Глава МИД отметил, что пока время для возвращения к формату G8 еще не пришло, имея в виду предстоящий майский саммит "большой семерки" в Таормине. Алфано заявил, что "только недалекий человек" может думать, будто отношения между США и Россией, между ЕС и Россией "должны оставаться холодными".

Ранее в этом году Алфано уже несколько раз заявлял о необходимости оценить условия для возвращения к формату G8 с участием Москвы.