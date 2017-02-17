Глава МИД Италии назвал условия возвращения России в G8

МИД Италии надеется вернуться к формату G8 после снятия санкций с России, заявил глава ведомства Анджелино Алфано. Об этом он рассказал на полях саммита «большой двадцатки» в Бонне, сообщает агентство Ansa

«Пожелание состоит в том, чтобы, преодолев тему санкций, можно было вернуться к формату G8. Это цель, над которой идет работа», — сказал Алфано.

Ранее Алфано уже несколько раз заявлял о необходимости оценить условия для возвращения к формату G8 с участием Москвы.