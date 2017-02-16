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Максакову исключили из «Единой России»
Оперную певицу Марию Максакову исключили из партии «Единая Россия». Причиной исключения стало наличие у нее двойного гражданства. Об этом сообщает ТАСС.
«Сегодня состоялось заседание президиума, на котором было проведено совещание по вопросу членства Марии Максаковой в партии. Единогласно Максакова была исключена из партии», - заявил секретарь столичного отделения единороссов Андрей Метельский.
По словам Метельского, бывший парламентарий скрывала наличие у нее гражданства Германии. Согласно уставу "Единой России", членам партии запрещается иметь двойное гражданство. Сама Максакова заявила, что в Госдуме знали о том, что она имеет гражданство ФРГ и требовали отказаться от него, когда в 2011 году певица была избрана в Думу. Мария Максакова работает в Академии музыки имени Гнесиных старшим преподавателем кафедры сольного пения. Ранее появилась информация об увольнении оперной певицы, однако позже в Академии эти сообщения опровергли.
В конце 2016 года Мария Максакова и ее супруг, экс-депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков, уехали на Украину. Вороненков получил гражданство Украины и сделал ряд громких заявлений в адрес российских властей. В частности, Вороненков сравнил Россию с нацистской Германией и заявил о «тотальной фальсификации выборов в РФ». Кроме того, бывший депутат дал показания на экс-президента Украины Виктора Януковича, которого на Украине обвиняют в госизмене.
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