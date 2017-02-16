Мэттис не видит оснований отвечать Шойгу

Как передает ТАСС, генерал корпуса морской пехоты США заявил, что не видит оснований отвечать на российские заявления.

По словам Мэттиса, НАТО является альянсом, готовым защищать свои принципы и западный образ жизни.

Он подчеркнул, что Россия должна доказать, что ей можно доверять. По мнению Мэттиса США вряд ли готовы сейчас сотрудничать в военном плане с РФ, однако союзники по НАТО могут попробовать продолжить вести переговоры с Российской Федерацией для того, чтобы Россия вернулась к сотрудничеству с североатлантическим альянсом.

Ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу весьма резко отреагировал на заявление Мэттиса о необходимости вести диалог с Россией с позиции силы. Он подчеркнул, что РФ готова к восстановлению диалога с Пентагоном и НАТО, но без командных окриков, которые бессмысленны.

Министр обороны России отметил, что ждет разъяснения позиции, озвученной Мэттисом.