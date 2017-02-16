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Мэттис не видит оснований отвечать Шойгу
Глава Пентагона Джеймс Мэттис отказался отвечать на слова министра обороны России Сергея Шойгу о бесперспективности попыток США и НАТО выстраивать диалог с РФ с позиции силы.
Как передает ТАСС, генерал корпуса морской пехоты США заявил, что не видит оснований отвечать на российские заявления.
По словам Мэттиса, НАТО является альянсом, готовым защищать свои принципы и западный образ жизни.
Он подчеркнул, что Россия должна доказать, что ей можно доверять. По мнению Мэттиса США вряд ли готовы сейчас сотрудничать в военном плане с РФ, однако союзники по НАТО могут попробовать продолжить вести переговоры с Российской Федерацией для того, чтобы Россия вернулась к сотрудничеству с североатлантическим альянсом.
Ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу весьма резко отреагировал на заявление Мэттиса о необходимости вести диалог с Россией с позиции силы. Он подчеркнул, что РФ готова к восстановлению диалога с Пентагоном и НАТО, но без командных окриков, которые бессмысленны.
Министр обороны России отметил, что ждет разъяснения позиции, озвученной Мэттисом.
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