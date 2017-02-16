Отец 28 детей потребовал от Владимира Соловьева извинений за фразу в эфире

Житель деревни Жилково Тверского района Эдуард Косиковский ждет извинений от ведущего Владимира Соловьева за высказывание в радиоэфире, которое оскорбило его как отца 28 детей. Об этом, по данным «Коммерсанта», Косиковский завил во время конференции в ТАСС.

«2 февраля в прямом эфире на радио Владимир Соловьев заявил, что приемные семьи занимаются фермерством по выращиванию детей. Он мне в душу залез своими словами. Можно ли заставить его извиниться?» — приводит издание слова Косиковского.

Мужчина является председателем Тверской региональной общественной организации «Союз замещающих семей».

Соловьев ведет утреннюю программу «Полный контакт» на радиостанции «Вести FM».