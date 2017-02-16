Путин обвинил НАТО в провокации России

«На саммите НАТО в июле прошлого года в Варшаве впервые с 1989 года Россия была признана основной угрозой безопасности для альянса, а её сдерживание официально провозглашено новой миссией НАТО. С этой целью проводится дальнейшее расширение блока», — сказал Путин, выступая в четверг на коллегии ФСБ

По оценке президента, "усилилось военно-политическое и экономическое соперничество между глобальными и региональными центрами влияния, отдельными государствами", передает ТАСС . "За прошедший год обстановка в мире не стала стабильнее, не стала лучше, напротив, многие существующие вызовы и угрозы только обострились", - добавил он.

В июле 2016 года на саммите НАТО в Варшаве было принято решение "для укрепления восточного фланга" альянса разместить в Литве, Латвии, Эстонии и Польше по международному батальону НАТО. Их формирование взяли на себя и в настоящее время продвигают Великобритания, Германия, Канада и США. В размещаемый в Литве батальон общей численностью 1,2 тысячи человек военных откомандируют Германия, Бельгия, Нидерланды, Норвегия и Люксембург, половину из них составят представители ФРГ.