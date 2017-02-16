Путин заявил о постоянных провокациях со стороны НАТО

Президент Владимир Путин заявил, что расширение НАТО проводится с целью сдерживания России как основной угрозы для альянса, Москву постоянно провоцируют и стремятся втянуть в конфронтацию, не прекращаются попытки вмешательства во внутренние дела. Как отметил президент России, обстановка в мире не стала стабильной, вызовы и угрозы обострились, усилилось военно-политическое соперничество, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что в ряде стран Ближнего Востока и Африки идут конфликты с участием террористических армий, получающих поддержку со стороны некоторых стран.

Напомним, в октябре прошлого года премьер Черногории Мило Джуканович заявил о скором вступлении страны в НАТО. При этом против членства в НАТО выступает значительная часть населения Черногории.

В июле 2016 года Путин заявил, что Москва столкнулась в свое время с наплевательским отношением к ее позиции, включая ситуацию с расширением НАТО. «Вот опять, принимают Черногорию, Монтенегро. Кто угрожает Черногории?» – задал вопрос президент России.