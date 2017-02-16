МИД выступил с предупреждением к россиянам

МИД России предупредил россиян об опасности поездок в 111 стран. Отмечается, что в ряде стран возможно задержание или арест граждан России по запросам американских правоохранительных органов и спецслужб. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В список «опасных» стран входят европейские государства, а также Египет, Турция, Индия, Шри-Ланка, Таиланд, Израиль и все те, которые имеют договоры о выдаче с США.

Ведомство настоятельно рекомендует соотечественникам тщательно взвешивать все риски при планировании поездок за рубеж, особенно если «есть основания предполагать наличие претензий к ним со стороны американских правоохранительных органов».

«Вопреки нашим неоднократным призывам наладить российско-американское сотрудничество между компетентными органами на основе двустороннего Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам (от 1999 г.), по-прежнему фиксируются случаи неприемлемой практики «охоты» за россиянами по всему миру. Количество инцидентов такого рода превысило три десятка», - указано в сообщении.