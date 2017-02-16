Welt: Аваков пообещал России десятки тысяч убитых

Глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков предупредил, что в случае ввода российских войск на Украину Запад ждут «катастрофические» последствия и толпы беженцев. Он отметил, что Украина готова дать отпор «путинской агрессии», если европейские страны предоставят Москве свободу действий, сообщает Die Welt

По его словам, в случае нападения Украина может потерять независимость и даже перестать существовать как государство. Но Россия, отмечает министр, при этом так же не справится с последствиями.

«Я не уверен, что путинский режим выдержит потери, которые будут исчисляться десятками тысяч убитых. Украинская армия насчитывает 250 тысяч солдат. Кроме того, 130 тысяч полицейских, пограничников и бойцов Национальной гвардии. Решать судьбу Украины за нашими спинами элементарно невозможно. Если Путин усилит свою агрессию и попытается решить вопрос военным путём, результат будет катастрофическим», - сказал Аваков.

Западные страны в таком случае, по словам министра, ждет очередной миграционный кризис.

«На границе ЕС тогда возникнут обширные территории, где будет заправлять хорошо вооружённый марионеточный режим России, а в Евросоюз хлынут толпы беженцев», - сказал он.