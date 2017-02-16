Шойгу: попытки выстраивать диалог с РФ с позиции силы бесперспективны

Минобороны РФ готово к восстановлению сотрудничества с Пентагоном, однако попытки выстраивать диалог с позиции силы в отношении России бесперспективны, заявил сегодня глава российского военного ведомства Сергей Шойгу.

Таким образом он прокомментировал слова главы Пентагона Джеймса Мэттиса, заявившего на встрече глав военных ведомств стран НАТО в Брюсселе, что США остаются приверженными восстановлению отношений сотрудничества с Россией, но намерены говорить с Москвой "с позиции силы".

"Мы готовы к восстановлению сотрудничества с Пентагоном. Но попытки выстраивать диалог с позиции силы в отношении России бесперспективны. Сегодня в Баку на встрече начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова с американским коллегой Джозефом Данфордом ждем разъяснений позиции Пентагона", - сказал он.