Фэллон вновь обвинил Россию в стремлении дестабилизировать Запад

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон в очередной раз обвинил Россию в попытках дестабилизировать Запад и НАТО, в том числе через СМИ.

"Россия пытается дестабилизировать Запад, пытается добиться разобщения альянса (НАТО), и одна из главных задач — и альянс это понимает — это вместе отражать все эти угрозы. И будь то терроризм, российская агрессия или киберугрозы, альянс должен держаться единым фронтом", — сказал Фэллон, находящийся сейчас в Брюсселе, в интервью телеканалу Sky News.

Министр вновь обвинил российских хакеров во вмешательстве в выборы в Болгарии и Франции, после чего корреспондент телеканала задал ему вопрос, не вмешалась ли Россия и в референдум о членстве Великобритании в ЕС.

"Ну, вы видите мягкую пропаганду, которую Россия осуществляет через телеканал, который у нее есть в Великобритании, и через новостные агентства у нее есть влияние на Великобританию. Мы должны быть очень бдительны в том, что касается действий России", — ответил Фэллон.

При этом министр признал необходимость диалога с Россией.

Недавно Фэллон выступил в Шотландии с большой речью, посвященной РФ. Тогда в числе потенциальных сфер сотрудничества с Россией он назвал урегулирование в Сирии, борьбу с исламским терроризмом и сокращение вооружений. При этом он заявил, что считает необходимым "призвать к ответу" "информационные ресурсы, подобные RT и Sputnik".

С конца прошлого года тема информационной борьбы с российскими СМИ стала довольно часто звучать и в Великобритании, и в других европейских странах. В ноябре Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы агентство Sputnik и телеканал RT. В тот же день эксперт исследовательского центра Henry Jackson Society при парламенте Великобритании Эндрю Фоксалл представил доклад, в котором заявил о необходимости вынесения на суд общественности контактов британцев с российскими СМИ или представителями российских властей.

В принятой ЕП резолюции "Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон", ряд положений которой граничит с предложением ввести цензуру в отношении российских СМИ, утверждается, что РФ якобы оказывает финансовую поддержку оппозиционным политическим партиям и организациям в странах-членах ЕС, использует фактор двусторонних межгосударственных отношений для разобщения членов сообщества. В качестве основных информационных угроз Евросоюзу и его партнерам в Восточной Европе в резолюции называются агентство Sputnik, телеканал RT, фонд "Русский мир" и подведомственное российскому МИД федеральное агентство "Россотрудничество".

Президент РФ Владимир Путин, комментируя принятие данной резолюции, поздравил журналистов RT и Sputnik с результативной работой. При этом он отметил, что данный документ свидетельствует об очевидной деградации представлений о демократии в западном обществе. По словам Путина, он рассчитывает на торжество здравого смысла и надеется, что реальных ограничений для российских СМИ не будет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Фэллона о якобы причастности России к кибератакам, заявил, что эти обвинения голословны и ничем не подкреплены.