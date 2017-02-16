В Конгресс внесен запрещающий Трампу отменять санкции законопроект

Законопроект, который позволит наложить вето на решение президента Дональда Трампа снять санкции в отношении России, внесен в палату представителей и сенат Конгресса США. Об этом сообщает в четверг, 16 февраля, РИА Новости.

Согласно документу, для любой отмены или ослабления санкций требуется период пересмотра длительностью в 120 дней. Президент сможет предпринять соответствующие шаги только при отсутствии запрещающей резолюции со стороны Конгресса.

Кроме того, документ придает силу закона указам президента США Барака Обамы о введении санкций против России. Для отмены ограничений, наложенных Конгрессом, требуется согласие законодателей.

Для снятия или ослаблений санкций президент США должен предоставить конгрессменам письменное обоснование такого шага. В частности, потребуется подтверждение того факта, что «правительство России прекратило действия на Украине, а также кибератаки против американцев».

Авторами документа стали сенаторы-республиканцы Джон Маккейн, Линдси Грэм и Марко Рубио, их коллеги-демократы Бен Кардин, Шеррод Браун и Клэр Маккаскил, а также депутаты палаты представителей Стини Хойер, Том Руни, Элиот Энгел, Адам Кинцингер, Адам Шифф, Адам Смит и Майк Тернер.

О том, что группа американских сенаторов разработала законопроект, блокирующий отмену Трампом ограничений в отношении России, ранее сообщал CNN. Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что авторы инициативы преследуют «корыстные политические интересы», не заботясь о благополучии США.