Главное сейчас
Главные события у вас в почте
"До последнего вздоха!»: Захарова об иске Regnum к МИД РФ
Мария Захарова прокомментировала сообщение о том, что суд привлек ее в качестве соответчика по иску информагентства Regnum к министерству иностранных дел. Официальный представитель МИД РФ заявила, что «до последнего вздоха» будет отстаивать свои убеждения. Заявление Захарова сделала в своем аккаунте в Facebook.
«В упомянутых материалах, опубликованных агентством, содержится слово «недогосударство» и утверждение, что «белорусы не являются национальной группой». Именно поэтому был сделан общий вывод, распространяющийся на всех, о том, что употребление таких слов, как «недонарод» или «недогосударство», недопустимо, непотребно. (…) Любым проявлениям или намекам на унижение людей, народов или целых государств по национальному признаку — бой. И эти убеждения я готова отстаивать до последнего вздоха», - заявила Захарова.
Кроме того, представитель МИД РФ заявила, что делом занимается юридическая служба ведомства, так как Захарова «озвучивала позицию министерства иностранных дел». Предварительные слушания по иску о защите чести и достоинства информагентства Regnum к МИД России проводит Пресненский суд Москвы. 27 декабря 2016 года Мария Захарова заявила, что журналисты агентства Дмитрий Алимкин, Юрий Павловец и Сергей Шиптенко, арестованные в Белоруссии, использовали в своих материалах слово «недонарод». Regnum просит суд признать эту информацию не соответствующей действительности.
Оставить комментарий