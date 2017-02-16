«До последнего вздоха!»: Захарова об иске Regnum к МИД РФ

Мария Захарова прокомментировала сообщение о том, что суд привлек ее в качестве соответчика по иску информагентства Regnum к министерству иностранных дел . Официальный представитель МИД РФ заявила, что «до последнего вздоха» будет отстаивать свои убеждения. Заявление Захарова сделала в своем аккаунте в Facebook

«В упомянутых материалах, опубликованных агентством, содержится слово «недогосударство» и утверждение, что «белорусы не являются национальной группой». Именно поэтому был сделан общий вывод, распространяющийся на всех, о том, что употребление таких слов, как «недонарод» или «недогосударство», недопустимо, непотребно. (…) Любым проявлениям или намекам на унижение людей, народов или целых государств по национальному признаку — бой. И эти убеждения я готова отстаивать до последнего вздоха», - заявила Захарова.