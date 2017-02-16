Видеофиксация может получить статус протокола

Видеозапись судебных разбирательств по гражданским делам в России может стать официальным документом — протоколом заседаний. Такие поправки к законопроектам правительства, предусматривающим введение обязательной видеофиксации судебных процессов, разработал и направил в Госдуму Верховный суд РФ (есть у «Известий»).

По мнению ВС, видеозаписи должны иметь статус протокола заседания по гражданским делам. С ними смогут знакомиться стороны разбирательства, за свой счет заказывать копии. Отсутствие протокола в соответствии с действующим законом является одним из оснований для отмены решения суда. Изначально в законопроектах правительства о статусе видеозаписей ничего не говорилось. Представители Минюста ранее подчеркивали, что они будут являться «вспомогательными материалами».

Несколько сложнее ситуация с видеозаписями заседаний по уголовным, арбитражным и делам, рассматриваемым в соответствии с Кодексом административного судопроизводства (КАС — по нему, в частности, рассматриваются споры граждан с государством, например оспариваются итоги выборов). ВС предлагает не считать эти записи протоколом.

Тем не менее согласно предлагаемым поправкам статус видеозаписи в арбитражных делах и делах, разбираемых по правилам КАС, станет выше. Видеофиксация в этих заседаниях будет обязательной и станет «основным средством фиксирования сведений о ходе судебного заседания». Так, в Арбитражном процессуальном кодексе ВС предлагает записать, что письменный протокол станет вспомогательным для отражения даты и времени процесса, наименования суда, дела, устных заявлений и ходатайств участников разбирательства. А видеозапись — основным. Сейчас в АПК и КАС предусмотрено обязательное ведение аудиозаписи заседаний.

Не всегда в судах есть техническая возможность вести видеозапись. Поэтому ВС предлагает разрешить аудиопротоколирование по гражданским делам. И только если это тоже невозможно, должен составляться традиционный письменный протокол, следует из поправок ВС.

По уголовным делам наличие аудиозаписи процесса станет обязательным, если у суда не будет «технической возможности для проведения видеозаписи, вызванной чрезвычайными и неустранимыми в разумные сроки обстоятельствами». Видеозапись уголовных дел не будет производиться, если в их материалах содержится гостайна. По арбитражным и гражданским делам она будет не нужна, если дела разбираются без участия сторон.

Ко всем делам ВС выдвигает одинаковое требование: видеозапись судебного заседания должна вестись непрерывно и приобщаться к материалам. Ранее этот вопрос в законопроектах правительства тоже не был урегулирован.

Осенью прошлого года правительство предложило Госдуме отсрочить вступление новых норм в силу до 1 января 2020 года. Изначально предполагалось, что видеозапись заседаний станет обязательной с 1 января 2018 года в федеральных судах, а с 1 января 2019-го — в мировых.

Адвокаты приветствуют поправки ВС, хотя и отмечают, что статус протокола можно было распространить и на записи уголовных процессов. Советник Федеральной палаты адвокатов РФ Евгений Рубинштейн считает, что именно в уголовном процессе, даже прежде, чем в гражданском, нужно придать видеозаписи статус основного источника информации о том, что происходит в судебном разбирательстве.

— В уголовном процессе слова любого из участников имеют важную роль. На их основании может быть решен вопрос о квалификации деяния и даже вопрос о виновности или невиновности человека, — сказал «Известиям» Евгений Рубинштейн.

Адвокат Кирилл Бельский поддерживает введение обязательной видеозаписи процессов, но считает, что полностью отказываться от письменного протокола не следует. По словам юриста, видео могло бы послужить средством разрешения спора о корректности формы фиксации.

— В уголовных делах обязательная видеозапись заседаний была бы крайне важна, так как на практике, к сожалению, суды часто избавляют себя от необходимости досконально соблюдать требования УПК. Видеозапись могла бы послужить хорошим средством, чтобы это исправить, — пояснил он.

Законопроекты правительства о видеозаписях судебных заседаний были приняты в первом чтении в марте 2016 года. Поправки ВС могут быть учтены при подготовке документов ко второму чтению.