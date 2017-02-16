Пентагон назвал Россию главной угрозой для НАТО

По мнению американского военного, Москве следует действовать, исходя из принципов международного права для того, чтобы возобновить диалог с США и Североатлантическим альянсом. Мэттис отметил, что Вашингтон пока не готов сотрудничать с Россией в военных вопросах.

Кроме того, глава Пентагона не стал отвечать на слова своего российского коллеги Сергея Шойгу о тщетности попыток ведения силового диалога с Москвой. Мэттис почти не сомневается в том, что Россия якобы вмешивалась в выборы в других странах.

Мэттис также подчеркнул, что США будут соблюдать все обязательства перед альянсом.