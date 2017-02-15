В СВР "с удивлением" узнали о "российских" контактах команды Трампа

Служба внешней разведки (СВР) России не будет комментировать публикацию газеты New York Times о том, что члены президентской кампании Дональда Трампа до выборов якобы неоднократно контактировали с высокопоставленными сотрудниками российской разведки, сообщил РИА Новости в среду официальный представитель СВР Сергей Иванов.

"С удивлением прочитали публикацию газеты, комментировать мы ее не будем", — сказал Иванов.

В опубликованной в New York Times статье, в частности, говорилось о том, что записи телефонных разговоров и перехваченные звонки свидетельствуют о том, что члены президентской кампании Дональда Трампа 2016 года, а также другие соратники Трампа неоднократно контактировали с высокопоставленными сотрудниками российской разведки в течение предвыборного года.

Согласно этому сообщению, среди чиновников есть как бывшие, так и работающие в настоящий момент чиновники, которые пожелали остаться неназванными, поскольку расследование засекречено.

По утверждению трех чиновников, американские правоохранители и службы разведки якобы перехватили сообщения примерно в тот период, когда начали появляться обвинения в адрес РФ в попытках повлиять на выборы в США. После этого разведслужбы стали выяснять, были ли члены кампании Трампа в сговоре с Россией при проведении хакерских атак или других попыток повлиять на выборы, пишет газета.

При этом никаких доказательств такого сговора обнаружено не было, сообщили изданию несколько американских чиновников.

По их словам, перехваченные разговоры указывают не только на представителей команды Трампа, но и на других лиц из его окружения. Как утверждают источники газеты, с российской стороны в контактах якобы также участвовали представители властей, не связанные с разведкой. Конкретных подтверждений этому не представлено.

По данным общавшихся с газетой чиновников, в контактах участвовал Пол Манафорт — бывший руководитель предвыборного штаба Трампа и экс-советник бывшего главы Украины Виктора Януковича. Сам Манафорт отрицает эту информацию. Другие лица из окружения Трампа, предположительно участвовавшие в контактах, не называются.

В конце декабря администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Одновременно в сенате США заявили о намерении провести собственное расследование по этому вопросу. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными".