Комитет Госдумы по труду раскритиковал законопроект о летней сиесте

Комитет Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов раскритиковал законопроект о сокращении рабочей недели летом до 35 часов.

Ранее группа депутатов предложила внести изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации о сокращении нормальной продолжительности рабочего времени и увеличении продолжительности перерыва для отдыха и питания в летнее время года. При этом предлагается сократить зарплату в соответствии с изменением рабочего времени.

Члены комитета высказались против проекта, в частности, проблемой посчитали сокращение заработной платы. Кроме того, по мнению депутатов, в России и так существуют СанПины, которые ограждают работника в летнее время от проблем со здоровьем.

"В правовом смысле все урегулировано, начиная от Конституции, где написано "право на труд в безопасных условиях", Трудовым кодексом и подзаконным регулированием на уровне СанПинов и других актов ведомственных и так далее и коллективных соглашений… но это вопрос правоприменительной практики, но не правового регулирования", — заявил депутат Даниил Бессарабов

Депутаты в ходе голосования отклонили законопроект.